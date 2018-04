Der Schriftsteller Thomas Pletzinger und der Zeichner Tim Dinter werden für ihre gemeinsame Arbeit »Blåvand« mit dem Comicbuchpreis 2018 der Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet. Das Projekt zum selten behandelten Thema Entwicklungshilfe sei »hervorragend recherchiert, erzählt und gezeichnet«, erklärte Juror Thomas von Steinaecker. Die in Kombination der beiden Künstler entstandene Arbeit sei »ein Glücksfall für den deutschsprachigen Comic«.

Dinter wurde 1971 in Hamburg geboren, studierte in Brüssel, London und an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Er lebt und arbeitet in Berlin. dpa/nd