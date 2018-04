Foto: dpa/Boris Roessler

Der am Dienstagabend in Prenzlauer Berg von Unbekannten attackierte Israeli ist nicht jüdischen Glaubens. In einem Fernsehinterview mit der »Deutschen Welle« erklärte der 21-jährige Adam Armoush am Mittwoch: »Ich bin nicht jüdisch, ich bin Israeli.« Er sei in Haifa im Norden Israels in einer arabisch-christlichen Familie aufgewachsen und verstehe sich selbst als Atheist. In Berlin lebe er erst seit einem Monat. Er studiere hier Tiermedizin, hieß es. Gemeinsam mit einem 24-jährigen deutschen Bekannten war Armoush am Dienstag in der Raumerstraße in der Nähe des Helmholtzplatzes unterwegs gewesen. Die beiden jungen Männer trugen eine Kippa, um einem israelischen Freund zu beweisen, dass man sich in Berlin ohne Sicherheitsbedenken offen als Jude zu erkennen geben könnte.

Die drei Angreifer hatten Armoush und seinen Begleiter aufgrund der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung als Juden wahrgenommen und antisemitisch beschimpft. Einer der Männer aus der Gruppe attackierte Armoush und schlug mehrfach mit einem Gürtel auf sein Opfer ein. Dabei wiederholte er das Wort »Jehudi«, was im Arabischen und Türkischen »Jude« bedeutet. Zudem behauptete der Angreifer, dass er halber Palästinenser sei. Als eines der Opfer die Gruppe verfolgen wollte, soll er mit einer Glasflasche beworfen worden sein, die ihn aber verfehlte. Armoush filmte die Prügelattacke und stellte ein Video davon ins Internet. Dem israelischen Fernsehen sagte Armoush am Mittwoch: »Mir war sofort klar, dass es wichtig ist, das zu filmen.« Er wollte einen Beweis für die Polizei haben und »dass die Deutschen sehen, ja im Grunde, dass die Welt sieht, wie schrecklich es ist, in diesen Tagen als Jude durch Berlins Straßen zu laufen«. Die Angreifer konnten nach der Attacke unerkannt flüchten. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Sergey Lagodinsky, Repräsentant der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, hat den Attackierten am Mittwoch zum Gespräch getroffen. »Adam Armoush wurde geschlagen, weil er eine Kippa trug. Es ist dabei völlig unerheblich, woran er glaubt oder nicht glaubt und welche Nationalität er hat«, sagt Lagodinsky dem »nd«. Die Debatte über die Religionszugehörigkeit des Attackierten mache ihn sprachlos. »Niemand darf beschimpft und attackiert werden, nur weil er jüdisch aussieht oder von seiner Umwelt als Jude wahrgenommen wird«, sagt Lagodinsky. Zusammen mit dem Opfer habe der Angreifer auf die Demokratie und die gesellschaftliche Toleranz eingeprügelt. »Wir müssen herausfinden, welches kulturelle Umfeld den Angreifer zu dieser widerlichen antisemitischen Tat gebracht hat«, fordert Lagodinsky.

Der antisemitische Übergriff hat bundesweit und international für Empörung gesorgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Tat als »schrecklichen Vorfall«. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sagte, man müsse alles dafür tun, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sprach am Mittwoch von einem »Bedrohungspotenzial« speziell in Großstädten.