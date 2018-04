Gütersloh. In einer am Donnerstag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Umfrage gaben 70 Prozent der Befragten an, dass sie Globalisierung und Freihandel positiv sehen. Allerdings fühlt sich die Hälfte nicht gut gegen negative Effekte der Globalisierung geschützt. 57 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Schutz für die deutsche Wirtschaft vor ausländischen Wettbewerbern. In Frankreich sagten das 75 Prozent der Bürger, in den USA 61 Prozent. 57 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass Globalisierung die Einkommen steigen lässt. Zugleich fürchten 55 Prozent steigende soziale Ungleichheit. AFP/nd