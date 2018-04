München. Wegen 25 Euro hat die Bundespolizei eine 26-Jährige am Münchner Flughafen festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, war das Bußgeld gegen die Frau 2016 wegen einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr verhängt worden. Da die Beschuldigte das ignorierte, erließ das Amtsgericht Deggendorf im Herbst 2017 einen Erzwingungshaftbefehl, der seit einer Woche den Polizeibehörden vorlag. Bei der Ausreisekon-trolle am Flughafen griffen die Beamten dann zu. Auf der Wache beglich die Frau ihre Schulden und durfte immerhin weiterreisen. dpa/nd

