Bonn. Der Bundesverband Sekundärrohstoffe in Bonn meldet eine wachsende »Fehlwurfquote«. Gemeint ist schlicht Schlamperei bei der Mülltrennung, was sich auch für Laien noch einigermaßen erschließt. Aber was heißt zum Beispiel »Intensiv-Petent« oder »zunehmende Rechtsmittelfreudigkeit«? Auch diese Worte tauchten jüngst in Mitteilungen auf. Hier waren Querulanten und eine zunehmende Klagebereitschaft gemeint. nd