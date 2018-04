Ankara. In der Türkei sind 18 Menschen wegen Ermordung eines Unteroffiziers verurteilt worden, der wegen seiner Rolle beim Putschversuch vom 15. Juli 2016 in der Türkei als Nationalheld verehrt wird. Ein Gericht in Ankara verhängte gegen die Angeklagten am Donnerstag wegen »vorsätzlichen Mordes« an Omer Halisdemir lebenslange Haft, so die Agentur Anadolu. Der Unteroffizier hatte während des versuchten Militärputschs auf Anweisung seines Vorgesetzten General Semih Terzi erschossen, als der mit einer Putschistengruppe in das Hauptquartier der Spezialkräfte in Ankara eindrang. Halisdemir war daraufhin von Terzis Begleitern erschossen worden. AFP/nd