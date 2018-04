Bischkek. In Kirgistan kann Präsident Sooronbai Scheenbekow seine Macht ausbauen: Das Parlament in Bischkek stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für die Absetzung der Regierung von Ministerpräsident Sapar Isakow. Der 40-Jährige gilt als Vertrauter von Ex-Staatschef Almasbek Atambajew. Das Ergebnis von 101 Ja- und fünf Gegenstimmen zeigte die breite Unterstützung für Scheenbekow, der voraussichtlich die Regierung entlassen wird und bei der Wahl des Premiers eine Schlüsselrolle spielen dürfte. AFP/nd