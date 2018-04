Eberswalde. Beim Unfall eines Schubverbands auf der Havel-Oder-Wasserstraße bei Eberswalde sind der Kapitän und sein Maschinist leicht verletzt worden. Der 114 Meter lange Schubverband sei am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache gegen ein stillgelegtes Wassertor gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei wurde das Steuerhaus des Schubbootes komplett abgerissen. Der Schiffsführer und sein Maschinist erlitten Platzwunden. Das Wassertor, ein älteres Sperrwerk zum Schutz des Schiffshebewerks Niederfinow, wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Daher musste die Havel-Oder-Wasserstraße komplett gesperrt werden. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Jurist Matthias Mnich (LINKE) versteht seine Landratskandidatur als Angebot an die Wähler

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!