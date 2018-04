Trinkwasser in Kreuzberger Polizeigebäuden laut Gewerkschaft weiter inakzeptabel

GdP-typisch betrachtet er Sicherheit als Supergrundrecht in der Demokratie: »Wenn wir die Staatsform behalten wollen, müssen wir in die innere Sicherheit investieren. Wenn wir nicht investieren, könnte es sein, dass es kippt«, sagt Cioma.

Im Kontext des Falls Anis Amri nahm Cioma wiederholt Polizisten in Schutz: Er verteidigte die Nebenbeschäftigungen eines Staatsschützers, der in die Kritik geraten war, und betreute zwei Beamte, die beschuldigt wurden, Akten im Fall des Berliner Attentäters verfälscht zu haben.

Am Mittwoch war es bei der Wahl des Vorsitzenden zu einer Kampfabstimmung zwischen Cioma und Steve Feldmann gekommen. Feldmann, der eine extrem rechte Vergangenheit hat, unterlag, und Cioma wurde von 86 der 126 Delegierten gewählt. Seine Vorgängerin Kerstin Philipp erhielt 2014 noch 98 Prozent der Stimmen.

Die GdP ist nach eigenen Aussagen die größte Polizeigewerkschaft der Welt, in Berlin hat sie mehr als 13 000 Mitglieder, neben der Polizei unter anderem bei der Feuerwehr.

Norbert Cioma ist Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin. Deren Delegiertentag wählte ihn bereits am Mittwoch zum neuen Landesvorsitzenden. Der Kriminalhauptkommissar studierte ab 1993 bei der Berliner Polizei, 1998 trat er in die GdP ein. Aus der Direktion 4 (Polizeideutsch für Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf) wechselte er Ende der 1990er Jahre zum LKA. Dort ist Cioma seit 2004 Personalrat, seit 2012 freigestellt.

Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung

