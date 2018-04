Was soll das sein

Anhänger des türkischen Staatspräsidenten Erdogan halten Fahnen. Auch wenn ihn seine Anhänger in Deutschland stets jubelnd empfangen - zumindest bei den Türkeistämmigen mit deutschem Pass ist Erdogan nicht so beliebt wie Bundeskanzlerin Merkel. Foto: dpa/Henning Kaiser

Der türkische Wahlkampf hat begonnen! Mit dem auf Juni vorgezogenen Urnengang wird Erdoğan wohl den letzten Schritt zu seinem lang ersehnten Präsidialsystem - Diktatur trifft es besser - gehen. Das ist eine Katastrophe, da muss man sich nichts vormachen. Wer aber übereilt nach einem Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland ruft, macht es sich zu einfach. Nicht etwa, weil wahlberechtigte Türkeistämmige das unbedingt brauchen: Ausreichend informieren kann man sich auch ohne Wahlkampfgetöse in Köln oder Stuttgart.

Aber: Für die Opposition wird es in der Türkei keinen fairen Wahlkampf geben, auch da muss man sich nichts vormachen. Deshalb wäre es eine starke Geste beispielsweise an die reprimierte linke HDP, auch ihre Spitzenpolitiker in Deutschland vor Anhängern sprechen zu lassen.

Wer aber, wie die CDU-Generalsekretärin, erklärt, der türkische Wahlkampf sei allein Sache der Türkei, der überlässt diesen Wahlkampf Erdoğan. Dass AKP-Fans so oder so nicht unwidersprochen bleiben dürfen, ist klar. Auch diese Knalltüten gehören zu Deutschland - und man muss mit ihnen streiten. So wie mit »besorgten Bürgern« und AfD-Wählern - die den AKP-Unterstützern im übrigen frappierend ähneln.