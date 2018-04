In einem Waldstück bei Brieselang westlich von Berlin hat die Polizei am Donnerstag nach einem seit zwölf Jahren vermissten Mädchen gesucht. Unzählige Hinweise seien laut Polizei eingegangen - der 225. führte die Ermittler nun in das Waldstück. »Der anonyme Anrufer machte so konkrete Angaben für dieses Waldgebiet, dass wir dem jetzt nachgehen«, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Vormittag begannen Beamte der Mordkommission damit, das rund 5000 Quadratmeter große Areal im Kreis Havelland zu untersuchen. Wie lang die Suche dauern werde, konnte die Polizei nicht sagen. »Es kommt darauf an, wie gut die Hunde vorankommen.« Sie bräuchten regelmäßig eine Pause. »Wir werden Stunden oder Tage suchen.« Georgine Krüger war am 25. September 2006 aus dem Bus in Moabit ausgestiegen und auf nur wenigen Metern bis zu ihrem Haus spurlos verschwunden. dpa/nd