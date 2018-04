Berlin will zum Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor ein langes Band mit den Namen der mehr als 11 000 deutschen Städte und Gemeinden aufspannen. Damit solle die 28 Jahre währende Einheit symbolisiert werden, wurde am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms mitgeteilt. Unter dem Motto »Nur mit Euch« richtet Berlin in diesem Jahr das zentrale Fest aus. Dazu werden vom 1. bis 3. Oktober rund um das Brandenburger Tor mehr als eine Million Menschen erwartet. dpa/nd