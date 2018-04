Was soll das sein

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hält die Trennung von dem bisherigen Volksbühnen-Intendanten Chris Dercon für richtig. »Der Geburtsfehler ist nie geheilt worden«, sagte Grütters. »Und dass das Kind krank war, hat man in den ersten Monaten gesehen. Ich habe Respekt davor, dass beide Seiten den Mut hatten, die Reißleine zu ziehen.«

Bei einer Personalscheidung wie der Volksbühnen-Intendanz brauche man Sachkunde, erklärte Grütters. Wenn man die nicht aus eigener Anschauung habe, müsse man sie sich holen. »Und man braucht Empathie, man sollte ein Gefühl haben für die Häuser, ihre Tradition und die Stimmung in deren Mitarbeiterschaft, wenn man sich auf die Suche nach einer neuen Leitung macht«, sagte die Kulturstaatsministerin. An alledem habe es in diesem Fall gefehlt: »Deshalb ist es schiefgegangen.« epd/nd