Die kubanisch-amerikanische Künstlerin Ana Mendieta (1948-1985) gilt als wichtige Vertreterin der feministischen Kunst. Der Berliner Martin-Gropius-Bau zeigt jetzt erstmals eine umfassende Auswahl aus ihrem filmischen Werk, das in einem mehrjährigen Forschungsprojekt aufgearbeitet und digitalisiert wurde.

»Vor dem Hintergrund gegenwärtiger Migrationsströme stellt ihr Werk eine Auseinandersetzung mit der fortdauernden Suche nach Verwurzelung«, erklärten die Ausstellungsmacher vor der Eröffnung am Donnerstag.

Mendieta, als Tochter einer regimekritischen Familie in Kuba geboren, wuchs selbst im Exil in den USA auf. Durchgehendes Motiv ihrer Arbeiten ist der weibliche Körper, den sie in Performances, Skulpturen und Bildern mit der umgebenden Landschaft in Beziehung setzt. dpa/nd

Covered in Time and History: Die Filme von Ana Mendieta, 20. April bis 22. Juli, Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, Kreuzberg, berlinerfestspiele.de/gropiusbau