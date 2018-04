Stuttgart. Im Zusammenhang mit dem Diesel-Abgasskandal ist ein Porsche-Manager von der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Sprecher des Autobauers sagte am Freitag, dass Konzernchef Oliver Blume die Belegschaft entsprechend informiert habe. Nach Informationen der »Bild am Sonntag« handelt es sich bei dem Festgenommenen um Motorenchef Jörg Kerner, es bestehe »Verdunkelungs- und Fluchtgefahr«. Der Manager soll eine Schlüsselrolle in der Abgasaffäre spielen. Am Mittwoch hatte es bei Porsche wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit dem Dieselskandal Durchsuchungen gegeben. AFP/nd