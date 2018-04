Was soll das sein

Berlin. Die Deutsche Bahn würde das Projekt Stuttgart 21 nicht noch einmal angehen. »Mit dem Wissen von heute würde man das Projekt nicht mehr bauen«, sagte Vorstandschef Richard Lutz im Verkehrsausschuss des Bundestags, wie die »Rhein-Neckar-Zeitung« (Freitag) berichtete. Teilnehmer der Sitzung am Mittwoch bestätigten der dpa am Freitag die Aussage. Lutz habe zugleich deutlich gemacht, dass es wirtschaftlicher sei, das Projekt fortzuführen als abzubrechen. Der Bau des unterirdischen Durchgangsbahnhofs in Stuttgart war seit 2010 immer teurer geworden - wegen gestiegener Baukosten, langwieriger Planungsverfahren und Kosten für den Artenschutz. Der Rahmen lag 2009 bei 4,5 Milliarden Euro, 2013 waren es 6,5 Milliarden. Im Januar 2018 erhöhte der Bahn-Aufsichtsrat das Volumen auf 8,2 Milliarden Euro. dpa/nd