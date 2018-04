Salzburg. Mehr als 50 Fahrgäste sind am Freitagmorgen bei einem Zugunglück am Salzburger Hauptbahnhof verletzt worden. Eine Frau musste nach Rippenbrüchen und einem Milzriss operiert werden, teilte ein Arzt des Unfallkrankenhauses Salzburg mit. Der Großteil der Leichtverletzten konnte am Vormittag das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen. Zwei Nachtzüge waren nach Angaben der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zusammengestoßen. dpa/nd