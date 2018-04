Teheran. Iran will demnächst die russische Sprache als Schulfach einführen. »Wir wollen den exklusiven Status der englischen Sprache brechen und neue Sprachen wie Russisch in unser Schulsystem einführen«, sagte Bildungsminister Mohamed Bothaei bei einem Treffen mit Mitgliedern des Bildungsausschusses des russischen Parlamentes in Moskau. Im Gegenzug könnte Russland die persische Sprache als Schulfach einführen, meinte Bothaei laut der iranischen Agentur IRNA. dpa/nd