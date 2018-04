Grund für den neuerlichen Aufschlag sind dem Bericht zufolge höhere Zuwendungen an die beauftragte Agentur sowie die Sanierung des Sockels. Für den Verkauf des Grundstücks von Berlin an den Bund sei entgegen anderslautenden Berichten noch kein fester Preis vereinbart. dpa/nd

Ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Martina Grütters (CDU) wollte die Zahlen nicht bestätigen. Die neue Summe geht aus einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Dieser hatte das geplante Projekt wegen des Kostenanstiegs vorübergehend gestoppt.

