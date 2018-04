Linke Plattform will Politik mit dem Leitbild der sozialen Demokratie unter Druck setzen

Eine Auswahl der markantesten Weltereignisse, seitdem Arsène Wenger Trainer des FC Arsenal London wurde: Der Deutschen Telekom unterläuft zum Start der neuen Telefontarife ein Computerfehler: Statt des günstigen Feiertagstarifs wird der höhere Nachmittagstarif für Werktage berechnet. Zahlreiche Proteste folgen (1.1.1996). Das Landgericht Mannheim verurteilt Peter Graf, Vater von Steffi Graf, wegen Steuerhinterziehung (24.1.1997). Der SPD-Parteivorsitzende Oskar Lafontaine wirft Bundeskanzler Gerhard Schröder vor, in der Vergangenheit mehrfach nicht nur den Koalitionspartner, sondern auch ihn selbst ohne Absprachen vor vollendete Tatsachen gestellt zu haben (11.2.1999). Inge Schulz, Ehefrau des EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz, brennen vor Aufregung fünf Buletten an, als klar ist, dass die EU den Friedensnobelpreis erhält (12.10.2012). Der FC Arsenal gibt bekannt, dass Arsène Wenger ab der nächsten Saison nicht mehr Trainer sein wird (20.4.2018). cod

