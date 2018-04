Mit der Vergabe der Goldenen Reiter hat das 30. Filmfest Dresden am Wochenende seinen Höhepunkt gefeiert. Bei einer Gala im Kleinen Haus des Staatsschauspiels wurden bei dem Kurzfilmfestival am Samstagabend zehn der Trophäen sowie vier Sonderpreise vergeben. Das mit insgesamt 67 000 Euro zu den höchstdotierten Festivals seiner Art in Europa zählende Filmfest ging bis Sonntagabend.

Der indische Regisseur Amar Kaushik gewann mit »Aaba (Grandfather)«. Der Kolumbianer Carlos Gómez Salamanca bekam für »Lupus« die Trophäe Animationsfilm International und der Russe Roman Sokolov den Publikumspreis für »The Theory of Sunset«. Im nationalen Wettbewerb waren der Animationsfilm »SOG« von Jonatan Schwenk und der Kurzfilm »Joy« von Abini Gold die Gewinner. Das Publikum zeichnete »Attak« von Ruben Meier aus und die Jugendjury »U Meduvremenu - Meanwhile« von Mate Ugrin. Der DEFA-Förderpreis Animation wurde an Jonas Riemer und »Mascarpone« vergeben. Der Goldene Reiter Filmton ging an den Schweden Hans Appelqvist für Music & Sound des Films »Min Börda - The Burden«. Der mit 20 000 Euro dotierte Filmförderpreis der Kunstministerin ging an »Link« des in Berlin lebenden Regisseurs Robert Löbel. dpa/nd