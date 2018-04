Schauspieler Verne Troyer, vor allem für seine Rolle als Mini-Me in den »Austin Powers«-Filmen bekannt, ist am Samstag im Alter von 49 Jahren gestorben. Mit »großer Traurigkeit und unglaublich schwerem Herzen« wurde in einer Nachricht auf Troyers offiziellen Nutzerkonten in den sozialen Medien über seinen Tod informiert. Eine Todesursache wurde nicht genannt. In der Mitteilung war von einer Depression die Rede. Der kleinwüchsige Schauspieler war Anfang des Monats aus unbekannten Gründen in einem Krankenhaus behandelt worden. Ein Jahr zuvor hatte er öffentlich über seine Alkoholprobleme gesprochen.

Troyer, mit einer Körpergröße von 81 Zentimetern einer der kleinsten Erwachsenen der Welt, begann 1994 als Stunt-Double im Showgeschäft. Mit seiner Rolle als böser Klon Mini-Me im zweiten Film der »Austin-Powers«-Reihe »Spion in geheimer Missionarsstellung« wurde er bekannt. Zudem spielte er den Kobold Griphook in »Harry Potter und der Stein der Weisen«. Mit seiner Körpergröße ging eine Festlegung auf bestimmte Rollen einher, was Troyer psychisch zugesetzt haben soll. AFP/nd