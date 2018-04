Antananarivo. Bei Unruhen in Madagaskar sind am Samstag mindestens ein Mensch getötet und 16 weitere verletzt worden, wie der Leiter eines Krankenhauses in der Hauptstadt Antananarivo mitteilte. Mehrere Tausend Demonstranten hatten sich trotz eines Verbots der Behörden versammelt, um gegen neue Wahlgesetze zu demonstrieren. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Die Opposition wirft Präsident Hery Rajaonarimampianina vor, er wolle seine Kritiker wenige Monate vor den Wahlen mundtot machen. AFP/nd