Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat neue Formen des Antisemitismus in Deutschland beklagt. Dem israelischen Nachrichtensender »Channel 10 News« sagte sie: »Wir haben jetzt auch neue Phänomene, indem wir Flüchtlinge haben oder Menschen arabischen Ursprungs, die wieder eine andere Form von Antisemitismus ins Land bringen.« Antisemitismus habe es aber leider auch schon vor der Ankunft der vielen Flüchtlinge in Deutschland gegeben, fügte Merkel hinzu. Kein jüdischer Kindergarten, keine Schule, keine Synagoge könnten ohne Polizeischutz sein. »Das bedrückt uns«, betonte sie. dpa/nd

Mecklenburg-Vorpommern: In Städten und in Bäderorten fehlen Sozialwohnungen

Bartsch: Neue Parteichefin wird das Steuer bei den Sozialdemokraten nicht herumreißen können, »solange sich die SPD an Merkel und Seehofer kettet«

Schwenke: »Die Mobilität ist in weiten Teilen des Landes nicht gesichert« / Partei fordert, einheitliche Standards für Bus und Bahn zu entwickeln

