Berlin. Die Polizei hat 2017 in Deutschland fast zehn Prozent weniger Straftaten erfasst als im Vorjahr. Das berichtet die »Welt am Sonntag« und beruft sich auf die noch unveröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). So stark seien die Straftaten seit fast 25 Jahren nicht mehr zurückgegangen, heißt es. Die Kriminalität an Schulen in Deutschland nimmt dagegen nach jahrelangem Rückgang wieder zu. Frankfurt am Main liegt bei den erfassten Straftaten deutschlandweit wieder auf Platz eins. Die Statistik weist für 2017 insgesamt 5,76 Millionen Straftaten aus - das waren 9,6 Prozent oder rund 611 000 Taten weniger als 2016. dpa/nd