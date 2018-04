Cottbus. Rund 700 000 Brandenburger waren am Sonntag dazu aufgerufen, in sechs Landkreisen neue Landräte zu wählen. Weil somit fast ein Drittel der Wahlberechtigten im Land ihr Votum abgeben konnten, gilt der Ausgang des Urnengangs anderthalb Jahre vor der Landtagswahl als wichtiger politischer Stimmungstest. Betroffen sind die Landräte der Landkreise Elbe-Elster, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz (bisher CDU) sowie Ostprignitz-Ruppin, Barnim und Uckermark (SPD). Bei Redaktionsschluss lagen keine Resultate vor. dpa/nd

Die Stadtverordneten treten mit den Bürgern in den Dialog über Integration - die stößt auch auf Kritik, aber keiner im Saal hetzt gegen Flüchtlinge

Es könnten mehr EU-Mittel fließen, um den Strukturwandel in der Lausitz zu unterstützen - meinen die Grünen

Die Stadtverordneten treten mit den Bürgern in den Dialog über Integration - die stößt auch auf Kritik, aber keiner im Saal hetzt gegen Flüchtlinge

Es könnten mehr EU-Mittel fließen, um den Strukturwandel in der Lausitz zu unterstützen - meinen die Grünen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!