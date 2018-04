Prenzlau. In Ottenhagen (Uckermark) sind mehr als 40 Schweine durch ein Feuer getötet worden. Die Flammen brachen am Sonntagmorgen in einer Stallanlage aus, wie die Polizei mitteilte. Drei Mutterschweine und ihre 40 Ferkel fielen dem Brand zum Opfer. Der Schaden beträgt mehr als 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. dpa/nd