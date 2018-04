Das Ranking führt nach Angaben vom Sonntag der Renaissancekünstler Leonardo da Vinci mit einem Auktionsumsatz von 450 Millionen Dollar an. Diese Summe zahlte das Kulturministerium von Abu Dhabi für das Bild »Salvator Mundi«. Es ist damit das bisher teuerste je ersteigerte Kunstwerk. dpa/nd

Unter den 50 gefragtesten Malern auf dem Kunstmarkt befindet sich nach einer Studie gegenwärtig keine einzige Frau. Als erste Künstlerin steht die abstrakte Expressionistin Joan Mitchell mit einem Auktionsumsatz von 31 Millionen Dollar (25,2 Millionen Euro) im vergangenen Jahr auf dem 51. Platz. Dies geht aus dem neuen Kunstindex des »manager magazin« hervor, den der Ökonom Roman Kräussl von der Luxembourg School of Finance ermittelt hat.

