Eine kleine Glosse wie das »Unten links« zu verfassen, ist manchmal eine schwere Geburt. Neben einer ungünstigen Gemütslage können Zeitnot, hektisches Treiben am Arbeitsplatz und der Ehrgeiz, etwas besonders Lustiges zu schreiben, bewirken, dass die Ideen gar nicht sprudeln. Wegen Unwitzigkeit wurden als Themen für diesen Text verworfen: Statistiken über Automarken und das Sexualleben ihrer Besitzer, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Süßstoffe dick machen könnten, die Entdeckung von 100 Kilo Ekelfleisch in Rheinland-Pfalz, der Tag des Deutschen Bieres, die SPD und das Weltgeschehen. Das Wetter wurde bereits gestern an dieser Stelle abgehandelt. Und selbst der Versuch, auf ein Tiersujet zurückzugreifen, scheiterte, weil die New Yorker Gesundheitsbehörde das Praktizieren von Ziegen-Yoga untersagte. Da letztlich sogar das Thema »schwere Geburt« mit Rücksicht auf die Wehen von Herzogin Kate ausschied, blieb es beim Verfassen einer kleinen Glosse. rst