Gaza. Nach Protesten an der Grenze des Gazastreifens sind zwei weitere Palästinenser ihren Verletzungen erlegen. Ein am vorigen Freitag durch Bauchschüsse verletzter 20-Jähriger sei gestorben, teilte das Gaza-Gesundheitsministerium am Montag mit. Zudem sei ein 18-Jähriger für tot erklärt worden, dem israelische Sicherheitskräfte bereits am 6. April in den Kopf geschossen hätten. AFP/nd