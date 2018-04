Im Berufsverkehr am Montagmorgen hatte die Berliner S-Bahn erneut mit Problemen zu kämpfen. Wie das Unternehmen mitteilte, kam es auf den Linien S41, S42, S45, S46 und S47 zu Verspätungen und Ausfällen. Grund war eine Signalstörung im Bereich Tempelhof. Auch bei der S8, S85 und S9 lief es am Morgen nicht rund. Dort sorgte ein defektes Fahrzeug für längere Fahrzeiten. Hinter den Berlinern liegt ein turbulentes Verkehrswochenende. Am Samstag und Sonntag hatte es zahlreiche Sperrungen bei der S-Bahn gegeben, was auch Fahrgäste der U-Bahn zu spüren bekamen. So diente die U2 zwischen Alexanderplatz und Zoo als Ausweichstrecke. Touristen und Ausflügler hatten außerdem für einen erhöhten Andrang gesorgt. dpa/nd