Cottbus. Die Verurteilung von zwei syrischen Jugendlichen wegen eines Messerangriffs in Cottbus ist rechtskräftig. Das teilte das Amtsgericht Cottbus am Montag mit. Eine Jugendrichterin hatte unter anderem gemeinnützige Arbeit und Jugendarrest gegen sie verhängt. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt. Er gehörte zu einer Reihe gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. Die Syrer hatten an einer Straßenbahnhaltestelle am Einkaufszentrum Blechen-Carré einen 16-jährigen Deutschen im Gesicht und an der Hand verletzt. dpa/nd