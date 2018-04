Foto: Rostock. Im Innerstädtischen Gymnasium von Rostock bereiten sich die Abiturienten in der Aula auf den Beginn einer Prüfung vor. In fast allen Bundesländern laufen derzeit die schriftlichen Abiturprüfungen, in Mecklenburg-Vorpommern betrifft dies rund 5300 Schüler. Das Mathe-Abitur wird am 2. Mai zeitgleich in vielen Bundesländern geschrieben. Die letzten schriftlichen Klausuren im Nordosten sind für den 14. Mai angesetzt - es geht dann um Musik und Sport. Anschließend folgen die mündlichen Prüfungen. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck