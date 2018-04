Der IWF sorgt sich um die Finanzstabilität armer Länder, die an der »neuen Seidenstraße« liegen

Luxemburg. Der Schuldenstand in der Eurozone ist 2017 deutlich gesunken. Wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, lag die Verschuldung der 19 Euroländer zusammen bei 86,7 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) - 2,3 Prozentpunkte weniger als 2016. Das Haushaltsdefizit betrug insgesamt 0,9 Prozent der Wirtschaftsleistung (2016: 1,5 Prozent). Die höchsten Defizite wiesen Spanien (3,1 Prozent) und Portugal (3,0 Prozent) auf. Die niedrigsten Schuldenquoten wiesen Estland und Luxemburg mit 9,0 und 23,0 Prozent des BIP auf, die höchsten gab es in Griechenland (178,6 Prozent) und Italien (131,8). dpa/nd

