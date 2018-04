Was soll das sein

Im Katalog sah alles so schön aus. In »rauer« Gartennatur hat man so seine Probleme - manch Pflänzlein mickert vor sich hin. Dann ist guter Rat teuer.

Tipps und Tricks für Garten und Balkon verspricht René Wadas in seinem Büchlein »Hausbesuch vom Pflanzenarzt«.

Ratschläge für alle Gartenlagen gibt Wadas auch bei seinen Hausbesuchen. Und das in 23 Kapiteln. Nach deren Lektüre weiß man, wie, warum und wo sich Drahtwurm, Wurzellaus, Engerlinge oder Erdraupen im Garten so wohlfühlen. Warum etwa Rosen und Rasen kränkeln. Und, was man gegen gegen Pflanzenschädlingen und -krankheiten tun kann. Meist ohne Chemie! kol

rororo-Taschenbuch René Wadas: Hausbesuch vom Pflanzenarzt, 254 S., 10 €, als e-Book 9,99 €.