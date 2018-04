Bei Auszahlungen am Geldautomaten im Ausland empfiehlt es sich, in der Landeswährung abzuheben. Foto: AFP/Paul Ellis

Im Frühjahr will ich nach Asien fliegen. Was sollte ich beachten, wenn ich vor Ort mit Kreditkarte bezahlen will?

Martha G., Erfurt

Auskunft gibt Birgit Dreyer, Reiseexpertin der ERV (Europäische Reiseversicherung):

Grundsätzlich können Urlauber im Ausland mit jeder Kreditkarte bezahlen oder Geld abheben. Allerdings kann es hilfreich sein, die Bank vorher über Ziel und Zeitraum der Reise in Kenntnis zu setzen. So sind die Mitarbeiter über Zahlungsvorgänge im Ausland informiert und gehen nicht von einem Diebstahl der Karte aus. Das beugt einer event...