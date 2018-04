Die »World Book Capital« (so der englische Titel für die Welthauptstadt des Buches) steht unter der Schirmherrschaft der Unesco. Seit 2001 vergibt sie den Titel. dpa/nd

Athen ist Weltstadt des Buches 2018 und hofft auf mehr Besucher, die sich neben den antiken Stätten, Museen und dem Flanieren unterhalb der Akropolis auch Büchern widmen. Das Motto sei »Bücher überall«, sagte der Bürgermeister der griechischen Hauptstadt, Giorgos Kaminis, bei der Eröffnungsfeier im neuen Museum der Akropolis am Montag, dem Welttag des Buches. Auch Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos war zu der Veranstaltung am Abend gekommen.

