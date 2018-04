Savar. Zum fünften Jahrestag der Fabrikkatastrophe in Bangladesch haben Hunderte Demonstranten eine harte Bestrafung der Verantwortlichen gefordert. Überlebende, Hinterbliebene und Gewerkschaftsvertreter erinnerten bei der Kundgebung am Dienstag am Unglücksort in Savar an die mindestens 1138 Menschen, die beim Einsturz eines Textilfabrikkomplexes getötet worden waren. »Fünf Jahre sind vergangen, und der Mordprozess macht kaum Fortschritte«, sagte die Gewerkschaftsführerin Jolly Talukder. »Wir verlangen eine schnelle Verurteilung der Schuldigen.« Arbeiter forderten in Sprechchören sogar, die Besitzer der Fabrik und andere Verantwortliche zu hängen. AFP/nd