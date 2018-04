Leipzig. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ist vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag als neuer Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) vorgeschlagen worden. Jung ließ zunächst offen, ob er Interesse an einer Kandidatur hat. »Das muss immer wohl bedacht sein und in den nächsten Wochen geprüft werden«, betonte Jung. Die Amtszeit des 60-Jährigen als Oberbürgermeister läuft eigentlich noch bis 2020. dpa/nd

