Erfurt. Im Streit um das Opel-Werk in Eisenach hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) neue Verhandlungen mit dem Mutterkonzern PSA gefordert. In diesen müsse PSA eine Zukunftsgarantie für alle drei Opel-Produktionsstandorte geben, verlangte Ramelow am Dienstag in der Sendung »MDR Aktuell«. Der Ministerpräsident beklagte sich über widersprüchliche Aussagen der Opel-Geschäftsführung bezüglich des Fortbestands. Der Ministerpräsident sprach am Dienstagnachmittag auf einer Protestkundgebung am Standort Eisenach zu den Beschäftigten und nahm an einem Demonstrationszug teil. dpa/nd