Düsseldorf. Premiere bei einem DAX-Konzern: Als erstes der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland hat der Konsumgüterhersteller Henkel eine weibliche Doppelspitze im Aufsichtsrat. Nach Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah sei nun die langjährige Betriebsrätin Birgit Helten-Kindlein stellvertretende Vorsitzende des Gremiums geworden, berichtete die »Rheinische Post« am Dienstag. Die Entscheidung fiel demnach bereits am 9. April. AFP/nd