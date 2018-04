Was soll das sein

Magdeburg. Aktivisten sind in die Magdeburger SPD-Landesgeschäftsstelle eingedrungen, um für den Rückzug der türkischen Armee aus der syrischen Stadt Afrin zu demonstrieren. Hintergrund dürfte auch sein, dass das türkische Militär in den vergangenen Jahren für ihren Krieg gegen die Kurden auch von der Bundesrepublik aufgerüstet worden ist. »Sie haben sich rabiat Zutritt verschafft, es ist zu einem Handgemenge gekommen«, sagte SPD-Sprecher Martin Krems-Möbbeck am Dienstag nach der Aktion. Die Polizei sei gerufen worden. Die Polizei die Personalien der Aktivisten auf. Sie prüft eine Anzeige wegen schweren Hausfriedensbruchs und Landfriedensbruchs. dpa/nd