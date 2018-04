Den Haag. Im Berufungsprozess zum Völkermord von Srebrenica hat die Verteidigung die Schuld von Radovan Karadzic für das Massaker zurückgewiesen. Die Anklage habe keine Beweise vorgelegt, so Anwalt Peter Robinson am Dienstag vor dem UN-Tribunal in Den Haag. Der Ex-Serbenführer war in erster Instanz 2016 zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. »Dies ist ein ungerechtes Urteil. Sie müssen es aufheben«, sagte Robinson den Richtern. Die Anwälte wollen Freispruch oder einen neuen Prozess. dpa/nd