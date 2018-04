Schwerin. Die Schulleitungen in Mecklenburg-Vorpommern haben mehr Zeit und Geld für ihre Arbeit gefordert. Einen Tag vor dem 25. Schulleitungstag Mecklenburg-Vorpommerns in Güstrow sagte die Vorsitzende der Vereinigung, Heike Walter, am Dienstag: »Wir sind am Limit angekommen.« Die Aufgaben nähmen zu und reichten von der Einstellung von Vertretungslehrern über Gespräche mit Eltern von Kindern, die nicht zur Schule kommen, bis hin zum Stundenplanbau und der Erstellung von IT-Konzepten. Walter forderte eine Halbierung der Unterrichtsverpflichtung für Schulleitungsmitglieder sowie eine Gehaltszulage von 500 Euro im Monat. dpa/nd