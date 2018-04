Berlin. Verschiedene linke und friedenspolitische Initiativen wollen Anfang Mai in Berlin mit Aktionstagen gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall protestieren. Für den 7. Mai ist eine Demonstration zum Maritim-Hotel geplant, in dem sich Rheinmetall-Aktionäre treffen sollen. Am Vormittag des 8. Mai wollen Aktivisten mit einer Kundgebung vor dem Hotel gegen eine Aktionärsversammlung protestieren. nd