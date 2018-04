Bei dem Vorfall in Kreuzberg, bei dem ein Auto vor einem Imbiss sieben Gäste leicht verletzt hat, könnte es sich um einen missglückten Einparkversuch handeln. Nach »ersten umfangreichen Prüfungen« gingen Staatsanwaltschaft und Mordkommission derzeit nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor hatten die Ermittler geprüft, ob der 32-jährige Autofahrer nach einem Streit um eine Parklücke absichtlich in die Menschengruppe im Außenbereich des Cafés gefahren sein könnte. Laut Polizei ermitteln nun Beamte der Kriminalpolizei weiter. Der Autofahrer, ein Deutscher, habe beim Einparken plötzlich heftig zurückgesetzt, hieß es. Mehrere Menschen, die vor dem Imbiss saßen, seien erfasst worden. Sie kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. An dem Imbiss in der Charlottenstraße ging eine Schaufensterscheibe zu Bruch. Der Fahrer war nach der Tat vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Sein Auto wurde sichergestellt. dpa/nd