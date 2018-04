Aufgehorcht, liebe Freunde vom Geheimdienst, der sich bekanntlich in die Hauptabteilungen Horch und Guck gliedert. Ein US-amerikanisches Institut hat etwas Sensationelles erfunden: die Subvokalisierungserkennung. Das Headset kann Wörter hören, die man gar nicht gesprochen hat. Die man nur gedacht, bestenfalls lautlos auf der Zunge hin und her gewälzt - eben subvokalisiert hat. Es kann sogar lautlos antworten. Und nun, liebe Freunde von der Hauptabteilung Horch, kommt euer Part. Ist das nicht der Wahnsinn? Die Erfüllung aller Spitzelträume? Diese Apparate hacken, und dann Gedanken mitschneiden ohne Ende. Wenn das der Mielke noch erleben könnte. Oder der Fouché. Die nächste Generation von dem Ding wird übrigens Gedanken lesen können, die man noch gar nicht gedacht hat. Dann wird es ernst. Denn, lieber Leser: Wie willst du der Hauptabteilung Horch beweisen, dass du einen noch ungedachten staatsfeindlichen Gedanken gar nicht denken wolltest? wh

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!