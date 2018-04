40 OrtsvorsteherInnen rund um Ostritz sprechen sich in »Oberlausitzer Erklärung« gegen Rechtsextremismus aus

Bei dem Treffen von mehr als 1.000 Neonazi in Ostritz war die Polizei konsequent gegen Rechtsverstöße vorgegangen. Laut Staatsanwaltschaft Görlitz wurden 19 Shirts und zwei Banner mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschlagnahmt. »Für die Beschlagnahme reicht ohnehin der einfache Tatverdacht«, zitiert die Zeitung Till Neumann, Sprecher der Görlitzer Staatsanwaltschaft.

Dazu zitiert die Zeitung in dem Bericht einen internen Vermerk des Landeskriminalamtes Niedersachsen: »Es steht zu vermuten, dass sich Heise durch Gründung ... der von ihm beeinflussten Kameradschaften ... ein gewisses 'organisiertes' festes Abnehmerklientel für seine vom Witwe-Bolte Versand vertriebenen Utensilien geschaffen hat.« Der heutige Thüringer NPD-Chef stammt aus Niedersachsen.

Görlitz. Die Beschlagnahmung von T-Shirts mit mutmaßlich verbotenen Kennzeichen auf dem Neonazifestival im ostsächsischen Ostritz hat für den Anmelder Thorsten Heise möglicherweise juristische Konsequenzen. Ein Verfahren müsse zeigen, ob die Beschlagnahme der Shirts ein Verbot der von dem Thüringer Neonazi vertriebenen Modekollektion nach sich zieht, berichtet die in Chemnitz erscheinende »Freie Presse« (Dienstag) unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Görlitz. Die von Heise über den »Witwe Bolte Versand« vertriebenen Shirts tragen den Schriftzug »Arische Bruderschaft« und das Logo zweier gekreuzter Stabhandgranaten.

