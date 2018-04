Die Verkündigungskirche der »Nonnen-Einsiedelei« stand in Bukarest ursprünglich an anderer Stelle. Aber weil sie zu Ceauşescus monströser Stadtplanung nicht passte, wurde sie (wenigstens nicht abgerissen wie zahlreiche andere Kirchen und historischen Gebäude) auf Schienen gehoben und hinter einem neuen Gebäude wieder abgesetzt. Wie das genau geschah und wie sechs weitere Kirchen in Bukarest auf diese Weise verrückt wurden, hat Anton Roland Laub in seinem Band »Mobile Churches« in Bild und Text dokumentiert (Kehrer Verlag, 144 S., geb., 29 €). nd © Foto: Anton Roland Laub