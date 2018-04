Brüssel. In Europa soll die Entwicklung künstlicher Intelligenz vorangetrieben werden. Bis 2020 sollten mindestens 20 Milliarden Euro investiert werden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Man stelle dafür 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Kommission will Projekte im Gesundheitswesen, im Verkehrssektor oder zur Digitalisierung der Industrie unterstützen. Zentren für künstliche Intelligenz sollten vor allem kleinere und mittlere Firmen bei der Einführung künstlich-intelligenter Technik unterstützen. Bis Ende 2018 will die Behörde ethische Richtlinien vorstellen. dpa/nd